Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina prestigiosa. Arriva il retroscena succoso: c’era già la firma con il pre accordo!

Sono ore decisive per conoscere il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese tornerà protagonista con una nuova avventura decisiva. Dopo la separazione con la Juventus avvenuta due anni fa, lo stesso tecnico toscano non è tornato più a sedersi su una panchina. Al momento avrebbe ricevuto diverse proposte tornando così protagonista sul fronte calciomercato. Dalla Juventus al Real Madrid passando per la suggestione Inter dopo la rescissione con Antonio Conte. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare così la sua scelta definitiva per mettere le sue idee calcistiche di nuovo in circolo dopo i successi alla guida dei bianconeri.

Calciomercato, Allegri Napoli: c’era già la firma!

Il suo profilo è stato accostato anche al Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ad un passo dall’annuncio di Luciano Spalletti per il post Gattuso. Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” l’ex allenatore della Juventus aveva già firmato un pre accordo con la società partenopea in caso di Champions. Con il pareggio nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona, le dinamiche sono cambiate improvvisamente.

Ora gli scenari sono stati rivoluzionati con la qualificazione in Europa League di Insigne e compagni. Così Allegri è sempre più vicino ad un’altra destinazione più prestigiosa. Con l’addio di Zidane, il Real Madrid avrebbe provato ad instaurare una trattativa per l’allenatore livornese, che sarebbe sul punto di tornare a Torino per sostituire Andrea Pirlo dopo una stagione non all’altezza seppur con due trionfi in Supercoppa e in Coppa Italia.

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. La Juventus continua a monitorare la situazione intorno a Massimiliano Allegri: con l’addio di Paratici i bianconeri potrebbero pensare proprio al tecnico livornese per tornare a gioire anche in Champions League.