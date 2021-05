L’Inter non vive un buon momento: Conte va verso la big e prova a strappare uno dei titolarissimi dai nerazzurri

È stata una stagione importante quella vissuta dall’Inter, che ha conquistato lo scudetto dopo undici anni dall’ultima volta grazie a un progetto importante di due anni con Antonio Conte in panchina. Nelle ultime ore però è sfumato tutto in casa nerazzurra visto il ridimensionamento del progetto.

Ieri è arrivato l’addio di ufficiale di Antonio Conte, ma potrebbe non essere l’unico. Il tecnico infatti ha salutato proprio perché la società sembra intenzionata a cedere gli elementi più importanti per fare plusvalenze a cifre elevate e far rifiatare un po’ il bilancio.

Calciomercato Inter, Conte al PSG: può portarsi Hakimi

Ora Antonio Conte si ritrova libero di trovare una nuova squadra e sulle sue tracce potrebbe esserci qualche big. Il tecnico Mauricio Pochettino sembra sempre più lontano dal Paris Saint-Germain e per questo il club francese potrebbe fiondarsi proprio sull’allenatore ex Juventus e Inter.

Per Conte sarebbe la soluzione ideale in quanto avrebbe tanti milioni a disposizione sul calciomercato per costruire la rosa a suo piacimento. E per questo potrebbe esserci anche qualche colpo dall’Inter, con Hakimi che potrebbe finire al PSG per rinforzare la fascia destra.

Il marocchino ha vissuto una grande annata in maglia nerazzurra ed è stato uno dei titolarissimi di Conte per la conquista dello scudetto.