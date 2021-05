Viene definito il futuro di Simone Inzaghi, allenatore che sembrerebbe vicino all’Inter: il comunicato ufficiale della Lazio

Girandola di panchine che nella giornata di oggi vede come protagonista il profilo di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio infatti è arrivato al termine della stagione con il contratto in scadenza, e ieri sera, nella cena con il presidente Claudio Lotito, sembrava essere arrivata la fumata bianca per il prolungamento con la squadra capitolina.

Oggi però, dopo l’addio di Antonio Conte, l’Inter ha fatto partire un nuovo assalto proprio per Simone Inzaghi. I nerazzurri sarebbero ad un passo dal tecnico piacentino. A confermare questo arriva il comunicato della Lazio che recita: “Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”. Dunque sembra essere deciso il futuro anche sulla panchina dell’Inter, manca solo l’annuncio ufficiale.