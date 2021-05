Ore frenetiche per il calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione: sfuma il doppio colpo, assalto Real Madrid

Sono ore molto calde per il calciomercato della Juventus. I bianconeri stanno cominciando a mettere in atto importanti cambiamenti per ripartire al meglio già dalla prossima stagione. Il primo provvedimento – dopo un’annata non affatto memorabile – ha riguardato l’assetto dirigenziale. C’è stato l’addio dell’ormai ex Chief Football Officer Fabio Paratici, che ha concluso il suo lunghissimo cammino con 11 anni di attività e ben 19 trofei portati a casa. Il sostituto sarà Federico Cherubini – nel club dal 2012 – occupatosi fino ad ora della costruzione dell’under 23. Per quanto riguarda i rinforzi nella rosa, invece, non arrivano buone notizie dalla Spagna. Pare stiano sfumando due importanti colpi per il centrocampo, nel mirino dei piemontesi da diverso tempo. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, sfumano due big: assalto del Real Madrid

La girandola delle panchine ha incluso anche il Real Madrid. I ‘Blancos’, infatti, hanno comunicato in giornata l’addio ufficiale di Zinedine Zidane. Gli spagnoli, che non stanno attraversando un momento semplice attualmente, hanno bisogno di rifondare la propria squadra. Potrebbe avvenire, quindi, una vera e propria rivoluzione, cercando di dare vita sin da subito ad un nuovo ciclo vincente. Il presidente Florentino Perez, dal canto suo, vorrebbe fare le cose in grande e avrebbe già in mente diversi colpi top, come da tradizione.

Stando a quanto riferisce il sito ‘Dondiario.com’, sarebbero presenti due nomi in particolare nella lista delle ‘Merengues’. Si tratta di Paul Pogba e Houssem Aouar, entrambi centrocampisti francesi rispettivamente in forza al Manchester United e al Lione. I due calciatori in questione sono desiderio anche della Juventus, ma il Real pare intenzionato a tentare l’affondo decisivo a breve. L’idea di cambiare aria stuzzica le voglie del classe ’93 già da tempo e dopo la sconfitta contro il Villareal nella finale di Europa League potrebbe arrivare la decisione definitiva di abbandonare la nave e cercare una nuova esperienza. Il suo contratto, poi, scadrà a giugno 2022, la valutazione si aggira attorno ai 50-55 milioni di euro e i ‘Red Devils’ vorrebbero ovviamente evitare una cessione a parametro zero.

Il 22enne , invece, punta al grande salto in un top club e i prossimi mesi potrebbero essere decisivi in questo senso. Il termine del suo accordo è previsto per giugno 2023 e il valore di mercato coincide con quello dell’ex Juve. Staremo a vedere quali sviluppi ci saranno in merito, ma di fronte a cifre molto elevate per i bianconeri sarebbe difficile controbattere.