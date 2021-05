Il Milan ha trovato l’erede di Gianluigi Donnarumma per la porta: arriva Mike Maignan dal Lille, ecco il comunicato ufficiale del club

Il Milan ha trovato l’erede di Donnarumma per la porta in vista della prossima stagione. Come vi avevamo raccontato in questi giorni, la società aveva deciso di puntare su Mike Maignan, uno dei protagonisti del clamoroso successo del Lille in campionato. Ora è arrivata l’ufficialità del suo acquisto, con il giovane estremo difensore che presto comincerà la sua nuova avventura a Milano. Di seguito il comunicato dei rossoneri: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore francese Mike Maignan dal LOSC Lille a partire dal 1 luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16”.

Si legge, poi, nell’annuncio: “Nato a Cayenne (Guyana francese) il 3 luglio 1995, Mike Maignan è cresciuto nel settore giovanile del Paris-Saint Germain. Nell’estate del 2015 è passato al LOSC Lille con cui ha collezionato 180 presenze in sei stagioni, conquistando il titolo di campione di Francia nel campionato appena concluso. Dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Francia, dall’Under 16 all’Under 21, nell’ottobre 2020 ha esordito con la Nazionale maggiore e rientra nell’elenco dei 26 convocati che prenderanno parte ai Campionati Europei del 2021”.