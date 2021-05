Calciomercato Milan, addio Romagnoli | L'ex Inter nello scambio

Il Milan potrebbe privarsi di Alessio Romagnoli: su di lui c’è l’Atletico Madrid, che potrebbe proporre uno scambio

Il prossimo mercato sarà molto importante per il Milan, che dalla prossima stagione giocherà la Champions League. Paolo Maldini è alle prese coi rinnovi, dopo aver detto addio a Gianluigi Donnarumma. Diversi calciatori, però, hanno il loro futuro ancora non definito. Tra questi, c’è Kessie, ma anche Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero spesso è stato escluso in favore di Kjaer e Tomori. E potrebbe verificarsi l’addio, con squadre molto interessate come per esempio l’Atletico Madrid.

Milan, scambio con l’Atletico per Romagnoli

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.com‘, Diego Pablo Simeone vorrebbe mettere le mani su Alessio Romagnoli. Mino Raiola pare sia alla ricerca di una nuova sistemazione per il difensore italiano, e l’Atletico Madrid è una delle squadre più interessate. Potrebbe dunque verificarsi uno scambio tra i ‘Colchoneros‘ e i rossoneri, con la proposta di un giocatore tra Kondogbia e Lemar. Entrambi non rientrano nei piani di Simeone e potrebbero andar via. L’ex Inter ha una valutazione simile, di circa 20 milioni di euro, così come Lemar, che è un classe ’95 proprio come Romagnoli.