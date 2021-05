Il Real Madrid e Zidane si salutano ufficialmente: arriva il comunicato del club di Florentino Perez che annuncia l’addio dell’allenatore transalpino al termine dell’attuale annata

“Il Real Madrid annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua tappa come allenatore del nostro club. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrare il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid. Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club”. Questo il sentito saluto delle ‘Merengues’ che, dunque, cambieranno tecnico in vista della stagione 2021/22. Il comunicato si conclude così: “Zidane sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre casa sua”.

Calciomercato, è UFFICIALE: Zidane dice addio al Real Madrid

Il tecnico transalpino saluta il Real e dà il via, insieme all’addio di Conte all’Inter nelle scorse ore, al valzer estivo degli allenatori. Una notizia che è circolata già da diverse settimane ma che solo oggi trova la sua ufficialità: il Real Madrid di Florentino Perez e Zidane si salutano, definitivamente.

La Juventus è in procinto di annunciare l’imminente ritorno di Massimiliano Allegri a Torino ed è così che per Zidane, le porte della Serie A, sembrerebbero destinate a rimanere chiuse.

Situazione in divenire, dunque, con il Real che cambia volto e dice addio all’ex centrocampista: nei prossimi giorni atteso l’annuncio del nuovo allenatore dei ‘Blancos’.