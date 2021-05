È da poco terminato lo scontro tra Villareal e Manchester United per la finale di Europa League: trofeo a Emery, ecco il tabellino del match

È arrivato il verdetto dell’interminabile finale di Europa League tra Villareal e Manchester United dallo stadio ‘Gdansk’ di Danzica. Un match molto combattuto – come da pronostico – per il quale non sono bastati i tempi regolamentari. Il feeling di Unai Emery con questa competizione ha messo non poco in difficoltà gli uomini guidati da Solskjaer, nonostante l’evidente differenza di livello in campo. Nel primo tempo a sbloccare il match, infatti, sono proprio gli spagnoli con un gol di Gerard Moreno. Ad inizio seconda frazione di gioco arriva, poi, la risposta del solito Cavani. I primi 90′ si concludono, quindi, sul punteggio di 1-1 e le squadre sono costrette ad affrontarsi nei tempi supplementari, ma neanche quelli sono bastati per conoscere il vincitore. L’incontro si conclude, quindi, ai calci di rigore finiti addirittura ad oltranza, dove trionfa il Villareal grazie all’errore di De Gea con il clamoroso risultato di 11-10. Delusione per gli inglesi, enorme soddisfazione per gli spagnoli che tornano in Champions League.

LEGGI ANCHE>>> Milan, problemi per il club e Ibra | UFFICIALE: multa dalla UEFA

Di seguito il tabellino del match.

VILLAREAL-MANCHESTER UNITED 1-1 (11-10 rig.)

29′ Gerard Moreno (V), 55′ Cavani (MU)

Arbitro: Clement Turpin

Guardalinee: Nicolas Danos, Cyril Gringore

IV Uomo: Slavko Vincic

VAR: Francois Letexier

AVAR: Jerome Brisard, Benjamin Pages, Paulus van Boekel

NOTE: Ammoniti: 54′ Capoue (V), 82′ Bailly (MU), 84′ Foyth (V), 113′ Cavani (MU)

Espulsi: –