Juventus, ritorno Allegri | Ecco il nuovo undici!

È fatta per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ecco la probabile formazione

Massimiliano Allegri torna alla Juventus. Nelle ultime ore il club bianconero ha definito l’accordo con l’allenatore per il suo ritorno a Torino. Si attende ora solo l’ufficialità dell’esonero di Pirlo e dell’avvicendamento con il tecnico toscano. Allegri tornerà così in panchina dopo due anni di stop, ripartendo proprio da dove aveva lasciato. La Juve si riaffida invece alla sua esperienza e al suo carisma dopo le delusioni in Champions League e l’ultimo campionato concluso ben al di sotto le aspettative. Con Allegri in panchina cambieranno inevitabilmente anche alcune gerarchie e le strategie di calciomercato. Ecco la probabile formazione per la prossima stagione: il possibile undici di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘carta’ Allegri | Ritorno a centrocampo!

Juventus, da Donnarumma a Dybala | Il nuovo undici di Allegri!

Un primo indizio sul nuovo portiere lo ha lasciato Donnarumma in persona: l’ormai ex Milan ha messo un ‘like’ su Instagram alla notizia del ritorno del tecnico sulla panchina bianconera. Il portiere classe 1999 sembra infatti sempre più vicino ad approdare alla Juve a parametro zero. Con Allegri potrebbe anche cambiare il futuro di Chiellini, che è in scadenza a giugno e dopo l’incoraggiante finale di stagione potrebbe rinnovare per un’ulteriore stagione. Le certezze sono invece rappresentate da Cuadrado e de Ligt, e da Alex Sandro che sarà con ogni probabilità confermato sulla fascia sinistra. Locatelli è il nome che mette tutti d’accordo in sede di calciomercato: il talento del Sassuolo potrebbe diventare il perno del centrocampo al fianco di Arthur. Il brasiliano, alla ricerca del riscatto dopo una prima annata piuttosto deludente, diventerebbe il cervello in mediana.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Inter, Dimarco è a Milano: le ultime

L’attacco sarà con ogni probabilità guidato da Paulo Dybala: l’argentino tornerebbe centrale con Allegri e il rinnovo, di fatto, una formalità. Ai lati del numero 10 spazio ai giovani sempre più in rampa di lancio Chiesa e Kulusevski, mentre un altro giocatore che potrebbe giovare del ritorno dell’allenatore di Livorno è Alvaro Morata. Probabile invece l’addio anticipato di Cristiano Ronaldo: il pesante ingaggio del portoghese fino al giugno 2022 libererebbe una consistente cifra nel monte ingaggi del club. Ecco la nuova Juve di Massimiliano Allegri, in attesa di conferme dal calciomercato:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Arthur; Chiesa, Dybala, Kulusevski; Morata. All. Allegri