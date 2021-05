Calciomercato Inter, Alessandro Bastoni rinnova con i nerazzurri: c’è l’annuncio ufficiale del club, attraverso i canali istituzionali

Divenuto ormai uno dei perni fondamentali dell’Inter scudettata e della Nazionale di Roberto Mancini, Alessandro Bastoni si lega ai colori nerazzurri sino per altre tre stagioni. A darne l’ufficialità è proprio il club meneghino, attraverso i propri canali istituzionali: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024″. Una bella notizia per il neo-allenatore Simone Inzaghi (che con il giovane centrale condivide l’agente Tullio Tinti), dato che il rischio di un flirt con qualche top club europeo spaventava l’ambiente e la nuova gestione tecnica nerazzurra.