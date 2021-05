L’Inter ha scelto Simone Inzaghi per il dopo Conte e insieme a lui potrebbe arrivare un rinforzo in difesa dalla Lazio

Manca solo l’ufficialità ma è certo che Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico non ha raggiunto l’accordo con la Lazio per il rinnovo e nonostante l’intesa verbale con il presidente bianco celeste Claudio Lotito per rimanere a Roma, ha avuto un ripensamento, forte della grande possibilità di fare il vero salto di qualità della sua carriera da allenatore.

Calciomercato Inter, Inzaghi porta Radu

Inzaghi sarà l’erede di Antonio Conte e certamente non avrà un compito facile visto che dovrà cercare di confermare il titolo di campioni d’Italia e si troverà d fronte la nova Juventus di Allegri. Inzaghi continua sulla stessa linea tattica del tecnico leccese ma con alcune differenze che potrebbero dare una nuova imprevedibilità ai nerazzurri. Il primo rinforzo potrebbe portarlo proprio il nuovo allenatore dalla Lazio.

Si tratta di Stefan Radu, fedele uomo di Inzaghi e veterano della Lazio. Il difensore rumeno non sta trovando l’accordo con i bianco celesti per rinnovare il suo contratto, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Il rapporto con Inzaghi è molto forte e questo potrebbe convincerlo a sposare la causa nerazzurra. L’Inter dovrà rimpiazzare le probabili partenze di Ranocchia e Kolarov e il profilo di Radu sarebbe ideale per le idee tattiche di Inzaghi, soprattutto come sostituto naturale di Bastoni.