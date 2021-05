Massimiliano Allegri potrebbe cambiare i piani della Juventus su Rodrigo Bentancur, accostato all’Atletico Madrid nell’ottica di uno scambio: le ultime sul calciomercato

La Juventus torna al futuro! Dopo il quarto posto e la Coppa Italia raggiunti con Andrea Pirlo, i bianconeri hanno scelto di affidarsi per le prossime stagioni all’esperienza di Massimiliano Allegri in panchina. Il livornese ritorna alla guida della Vecchia Signora dopo l’addio nel 2019 ed a seguito di due stagioni non particolarmente fortunate per la società torinese. Con Allegri al comando cambieranno anche i piani in sede di calciomercato per la Juventus con diversi giocatori che vedranno stravolto il loro futuro. Uno di questi è senza dubbio Paulo Dybala, attaccante argentino, che con l’ex Milan si è consacrato agli occhi del calcio mondiale, ma attenzione anche a Rodrigo Bentancur, decisamente in ombra nel ruolo disegnato per lui da Andrea Pirlo.

Il centrocampista uruguaiano, arrivato in Italia dal Boca Juniors, è cresciuto sotto l’ala protettiva di Massimiliano Allegri che l’ha gestito fino a farne uno dei centrocampisti più affidabili del campionato italiano, soprattutto nel ruolo di mezz’ala, posizione nella quale, nella stagione 2018/2019, il classe 1997 ha fatto davvero faville diventando praticamente un titolare inamovibile nonostante la concorrenza.



Calciomercato Juventus, Allegri stravolge il futuro di Bentancur

Il ritorno di Allegri alla Juventus potrebbe portare dunque alla permanenza di Rodrigo Bentancur nella rosa della Vecchia Signora. Nelle ultime settimane però, in particolare negli ultimi giorni, si è parlato insistentemente di una possibilità di scambio con l’Atletico Madrid con tre profili potenzialmente appetibili per la squadra di Andrea Agnelli: Gimenez, Lemar e Renan Lodi. Tre giocatori molto interessanti, ma che potrebbero sfumare con il veto di Allegri su Bentancur.

L’uruguaiano, che ha un contratto con la Juventus fino al 2024, ha un valore di mercato di circa 40 milioni di euro ed in questa stagione nel campionato italiano di Serie A ha collezionato 33 presenze fornendo appena 4 assist ai suoi compagni di squadra e senza mai andare a segno, a differenza delle annate precedenti.