Calciomercato Juventus: da Ronaldo a Donnarumma ed il sogno Pogba, tre addii e tre possibili acquisti con il ritorno di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Il club ha annunciato il ritorno del tecnico, che guiderà di nuovo la squadra bianconera a due anni dal suo addio. La Juve si riaffida così al carisma e all’esperienza di Allegri, chiamato a riportare i bianconeri al vertice in Italia ed anche in Europa dopo le due finali raggiunte nel suo primo ciclo. Il ritorno del tecnico toscano porterà inevitabili novità sia di formazione che in sede di calciomercato. Da Ronaldo a Donnarumma: ecco tre possibili addii e tre acquisti con Allegri in panchina. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, da Ronaldo a Donnarumma ed il sogno Pogba: tre addii e possibili acquisti!

Il primo a salutare nell’Allegri 2.0 potrebbe essere Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha vissuto la sua stagione meno prolifica in bianconero proprio con l’allenatore livornese in panchina, ed entrambi le parti potrebbero decidere di comune accordo di separarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. CR7, infatti, sembra intenzionato a cambiare aria, mentre la Juve si libererebbe volentieri del pesantissimo ingaggio del calciatore da 31 milioni di euro netti l’anno. Un altro possibile addio è quello di Szczesny: il probabile arrivo di Donnarumma a parametro zero chiuderebbe le porte all’estremo difensore polacco, che ha mercato in Premier League. Infine, anche a prescindere da Allegri, in cima alla lista dei partenti c’è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, reduce da due stagioni piuttosto deludenti, è sul mercato e potrebbe tornare in Inghilterra. In entrata, invece, i nomi caldi sono quelli di Locatelli e come scritto in precedenza Donnarumma.

Entrambi sono in cima alla lista della società e andrebbero a rinforzare la nuova rosa a disposizione di Allegri. Il grande sogno del tecnico e della Juve potrebbe invece diventare il ritorno a Torino di Paul Pogba. Il francese ha avuto un ottimo rapporto con Allegri ed è sempre in bilico al Manchester United. Nelle ultime ore si è anche parlato di un possibile scambio proprio con Cristiano Ronaldo. Occhi puntati, dunque, anche sul “Pogback” dopo l’AllegriIN. Vi terremo aggiornati.