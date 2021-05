L’arrivo a Torino di Massimiliano Allegri potrebbe portare anche alla permanenza di Chiellini che alimenterebbe i malumori di Demiral. Scambio con un altro scontento

La Juventus nel primo pomeriggio di oggi ha ufficializzato il grande ritorno a Torino di Massimiliano Allegri. Il rientro alla base dell’allenatore toscano dovrebbe portare in dote anche un corposo cambio delle strategie di mercato, che meglio dovranno adattarsi ai dettami del tecnico che non ritroverà Fabio Paratici. Proprio l’arrivo di Allegri potrebbe modificare anche le strategie sui rinnovi, a partire da Giorgio Chiellini, la cui permanenza riprende quota proprio grazie all’allenatore capace di vincere ben cinque scudetto di fila alla Juventus. L’eventuale conferma dell’esperto difensore in rosa potrebbe però condizionare anche il futuro di Merih Demiral, centrale turco reduce da un’annata di alti e bassi e voglioso di campo e continuità. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, Demiral-van de Beek scontenti: affare con lo United

La permanenza di Chiellini difficilmente potrà far piacere quindi a Demiral, che potrebbe essere sempre più invogliato a partire alla luce della folta concorrenza, e del desiderio di giocare con maggiore costanza per proseguire il percorso di crescita. A tal proposito la Premier League potrebbe tornare nel destino del difensore turco che piace in Inghilterra e rientrerebbe in un possibile affare col Manchester United.

La Juventus potrebbe quindi andare ad imbastire uno scambio con i ‘Red Devils’ con sul piatto il cartellino di Demiral da una parte e quello del centrocampista Donny van de Beek dall’altra. I due calciatori hanno valutazioni simili, alla luce anche della stagione ampiamente sottotono dell’olandese, impiegato poco e male da Solskjaer che non lo vede particolarmente inserito nel progetto tecnico. Van de Beek è rimasto infatti ai margini anche in finale di Europa League, alimentando il suo malumore il desiderio di andare via da Manchester. La Juventus potrebbe essere la giusta occasione, col centrocampista che farebbe comodo ad Allegri.