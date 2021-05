Il Milan pianifica la prossima sessione estiva di calciomercato e mette nel mirino un esterno in Serie A: “richiesta di Pioli”

Il futuro del Milan riparte dalla qualificazione alla prossima Champions League. Una dura cavalcata terminata solamente all’ultima giornata di campionato, che ha portato gli uomini di Stefano Pioli a rientrare nei primi quattro posti. Ora però è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione e rinforzare la rosa nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Tra i vari reparti da rinforzare, i rossoneri hanno anche intenzione di acquistare un esterno destro, così il mirino del Milan potrebbe essere puntato su Domenico Berardi. Infatti, come riportato dal giornalista Andrea Longoni a ‘Top Calcio 24’: “Stefano Pioli ha chiesto al Milan Domenico Berardi per il ruolo di ala destra”. Il Sassuolo però non farebbe sconti per il proprio top player.

Calciomercato Milan, Pioli vuole Berardi: il Sassuolo chiede 35 milioni

Anche l’attacco è uno dei reparti che il Milan punta a rinforzare per la prossima stagione. Infatti i rossoneri sembrerebbero aver messo nel mirino Domenico Berardi, esterno destro di proprietà del Sassuolo che milita anche nella Nazionale italiana. Il classe 1994 in questa stagione ha collezionato 30 gol, mettendo a segno 17 gol e 8 assist.

La cifra richiesta dal club neroverde però si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro per la cessione del suo top player. Una cifra certamente non bassa ma che porterebbe al Milan certamente estro e fantasia. Per Berardi invece potrebbe essere arrivato il momento del tanto atteso grande salto in una big di Serie A, che potrebbe essere proprio una delle sue vittime preferite in campionato fino ad ora. Si inizia dunque a lavorare al futuro in casa Milan puntando ad acquisti importante in vista di una stagione che li vedrà impegnati anche in Champions League.