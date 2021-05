Il Milan lavora per un nuovo colpo a centrocampo e studia la mossa a sorpresa: concorrenza della Roma, si cerca la beffa

È stata una stagione particolare e ricca di sorprese per il Milan, che era partito nel migliore dei modi mantenendo addirittura la vetta della classifica fino al mese di gennaio per poi avere un calo, che non ha comunque compromesso il percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo primario, ovvero la qualificazione in Champions League.

Ora però non c’è tempo di festeggiare, perché è alle porta una nuova sessione di calciomercato che sarà fondamentale per alzare il livello e diventare competitivi anche in Europa. I rossoneri potrebbero cercare un nuovo centrocampista e c’è anche la possibilità di uno sgarbo alla Roma.

Calciomercato Milan, inserimento per Koopmeiners: lotta con la Roma

Il Milan infatti sembrerebbe essersi inserita nella trattativa per Teun Koopmeiners, mediano classe 1998 di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il calciatore olandese è seguito dalla Roma e ha già parlato in tal senso ai microfoni di NOS: “I colloqui con la Roma stanno andando nella giusta direzione”.

Nonostante ciò, il Milan ha le carte in tavola per provare a battere la concorrenza italiana ed essendo alla ricerca di un centrocampista potrebbe essere l’ideale. Koopmeiners è giovane ma ha già dimostrato di avere qualità importanti.

Qualora l’affare per la Roma dovesse saltare, Mourinho non la prenderebbe bene visto che vuole correre ai ripari per colmare le lacune a centrocampo.