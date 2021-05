Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis pronto ad annunciare il suo prossimo colpo: annuncio in arrivo

Il Napoli cambia volto e, dopo aver salutato ufficialmente Rino Gattuso, è pronto ad affidarsi ad un altro tecnico italiano. Si tratta di Luciano Spalletti, da tempo nel mirino di De Laurentiis e molto vicino a firmare per gli azzurri. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la giornata che sta per chiudersi è stata ricca di contrattazioni per i legali dell’ex allenatore di Inter e Roma, ‘capitanati’ dal figlio di Spalletti. Limati gli ultimi dettagli per una documentazione ormai quasi completa e che, nelle prossime ore, sarà inviata ai legali del club di De Laurentiis.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, addio al Lille | L’indizio di De Laurentiis

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, clamoroso dietrofront | Trattativa saltata

Calciomercato Napoli, quasi fatta per Spalletti: firma ad un passo

Postille tecniche e diritti di immagine, tutto si è svolto nella massima serenità, viene riportato, con alcune lungaggini dovute alla generosa estensione dei contratti (come da consuetudine) voluti dal presidente del Napoli.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club partenopeo ha dunque scelto Spalletti per guidare la squadra che in campionato ha fallito l’accesso alla prossima Champions e che sostituirà quindi Gattuso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, regalo Champions dal Napoli | Via senza Gattuso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, UFFICIALE l’addio dell’allenatore | De Laurentiis tenta l’assalto

Da adesso in poi, ogni momento può essere quello decisivo per firma ed annuncio da parte della società azzurra: Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore del Napoli.