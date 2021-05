L’Italia di Roberto Mancini in attesa di dare il via al suo Europeo il prossimo 11 giugno sfida in amichevole San Marino

Un test prima di poter dedicare le attenzioni all’esordio per gli Europei, il prossimo 11 giugno contro la Turchia. Alla ‘Sardegna Arena’ davanti a cinquecento spettatori, Mancini si affida a Cragno tra i pali, in un 4-3-3 che vede Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi in difesa; a centrocampo spazio a Castrovilli, Cristante e Pessina con Bernardeschi e Grifo a sostenere Moise Kean. L’Italia parte lentamente e cresce con il passare dei minuti ma la svolta arriva intorno alla mezz’ora. Al 31′ Federico Bernardeschi porta gli azzurri in vantaggio con una conclusione potente per il suo sesto gol con la maglia della nazionale. Al 34′ raddoppio di Ferrari che approfitta di un’uscita scellerata Benedettini e con un mancino al volo firma il 2-0 per la squadra di Mancini. Prima frazione di gioco che termina col doppio vantaggio azzurro, in una gara chiaramente a senso unico. Nella ripresa fuori Kean che ha deluso nei primi 45′ e dentro Politano.

Italia-San Marino 7-0, Bernardeschi si esalta: a segno anche Belotti

Ed è proprio l’ex esterno dell’Inter a siglare il 3-0 su un erroraccio della difesa di San Marino: al 49′ partita virtualmente chiusa. Minuto 64 e triplo cambio di Mancini: fuori Cragno e dentro Meret, fuori Mancini e dentro Di Lorenzo, fuori Grifo e dentro il ‘Gallo’ Belotti.

Il ‘Gallo’ Belotti si mette in mostra e, imbeccato da uno spumeggiante Bernardeschi, firma il poker al 67′ con un bel diagonale. L’Italia non si ferma e, dopo un clamoroso palo di Castrovilli al 73′, va a rete sulla ribattuta Pessina che insacca senza problemi.

Arriva anche la sesta rete della nazionale, quattro minuti dopo, per la personalissima doppietta di Politano. Doppietta anche per Pessina che al minuto 86 mette la parola fine al match, con un sonoro 7-0 e poi sostituito tra gli applausi da Nicolò Barella.

Ecco gli undici iniziali di Mancini e Varrella:

ITALIA (4-3-3): Cragno; Toloi, G. Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Grifo. Ct: Mancini.



SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; E. Golinucci, Mularoni, F. Tomassini, Hirsh, Palazzi; Nanni. Ct: Varrella.