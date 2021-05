Leonardo Bonucci ha parlato dell’avvicendamento in panchina tra Pirlo ed Allegri alla Juventus: nuove sfide e obiettivo già inquadrato dal difensore

La Serie A è teatro di una vera e propria rivoluzione tra gli allenatori. Tra le prime otto squadre del campionato, infatti, già in sei hanno deciso di cambiare guida tecnica. Non fa eccezione la Juventus che ha deciso di esonerare Andrea Pirlo nonostante il raggiungimento del quarto posto: al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri.

Juventus, Bonucci su Pirlo ed Allegri

I club sono attualmente fermi, ma non per tutti i giocatori sono iniziate le vacanze. A giugno inizieranno gli Europei e le Nazionali si stanno preparando all’appuntamento. Leonardo Bonucci, durante l’intervallo dell’amichevole tra Italia e San Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Rai Sport’, commentando l’addio di Pirlo: “Mi ha detto di chiamarlo Andrea e non più mister. Ci ho parlato, per essere stato alla prima esperienza con tante difficoltà ha raggiunto grandi traguardi“.

Bonucci ha poi commentato il ritorno di Allegri: “Quest’anno ci è mancato lo scudetto, ma ora pensiamo al futuro. Allegri ci darà una grossa mano nella gestione del gruppo con la sua esperienza. Non vedo l’ora di ricominciare. Osservare gli altri che vincevano lo scudetto non è stato bello, partiremo ancora più carichi“.