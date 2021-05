Juventus, Barcellona e Real Madrid potrebbero rimanere fuori dalle Coppe, lo ha confermato Christillin

Il caos Superlega non è ancora terminato: Juventus, Barcellona e Real Madrid rischiano l’esclusione dalle Coppe. In merito all’argomento è intervenuto il membro del consiglio Uefa e componente dell’esecutivo Fifa, Evelina Christillin che si è espressa così a Rai Radio1 durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora

Superlega, Evelina Christillin: “Potrebbero rimanere fuori dalle Coppe”

“L’esclusione dalle Coppe per Juventus, Barcellona e Real Madrid a causa della Superlega è possibile. E’ una questione che andrà valutata negli ordini giudiziari competenti. Teoricamente potrebbero rimanere fuori dalle Coppe, certo. Le tre squadre che non vogliono ritirarsi hanno già infranto gli articoli 49 e 51 della Uefa”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, UFFICIALE: Padelli torna all’Udinese | Il comunicato

“Ceferin ha detto chiaramente che ora si andrà avanti con la parte sanzionatoria e quindi certo, potrebbero teoricamente restare fuori. Noi della Uefa andremo avanti”. Poi dice anche la sua sul clamoroso cambio di panchine in Serie A: “Mi aspettavo meno che Conte andasse via dall’Inter che Allegri tornasse alla Juve. Mi dispiace per Pirlo, è stato coraggioso, ha pagato l’inesperienza”.