Antonio Conte sembra essere destinato ad essere il nuovo allenatore del Real Madrid e il primo colpo potrebbe essere un ex Juventus

Antonio Conte sembra già pronto per sedere su una nuova panchina. Il tecnico salentino ha ricevuto la buona uscita dall’Inter e adesso il suo futuro potrebbe essere fuori dall’Italia. Dopo aver allenato anche in Inghilterra la sua prossima esperienza potrebbe essere in Spagna, visto il forte interesse del Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane.

Calciomercato, Conte chiama Pogba al Real Madrid

Conte, però, vuole un progetto a lungo termine e chiede un contratto triennale, disposto anche a rinunciare ai 13 milioni netti l’anno e ad accettare tre anni di contratto a 10 milioni. Il suo obiettivo è quello di vincere un titolo anche in Spagna dopo quelli alzati con la Juventus e l’Inter in Italia e col Chelsea in Inghilterra. A differenza dell’inter, al Real avrebbe la garanzia di un progetto in crescita e lo dimostra anche il fresco arrivo di David Alaba.

Come riportato da ‘defensacentral.com’ anche Tottenham e Psg sono sulle tracce dell’ex CT della nazionale ma il Real Madrid sembra avere in mano il controllo delle operazioni. La prima richiesta del tecnico leccese potrebbe essere Paul Pogba che proprio grazie a ,lui era esploso ai tempi della Juventus. Il francese è in scadenza nel 2022 con il Manchester United che valuta il suo cartellino intorno ai 60 milioni. Conte potrebbe beffare la Juventus che ovviamente con il ritorno di Allegri è più che mai in corsa per il centrocampista.