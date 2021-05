Marcelo Brozovic sulla lista dei sacrificabili Inter. Il centrocampista croato è in scadenza a giugno 2022. Possibile tentativo dell’Arsenal: ecco i dettagli

Anche Marcelo Brozovic potrebbe dire addio all’Inter. Anzi, c’è chi pensa soprattutto lui visto che ha il contratto in scadenza fra un anno e che al momento non si registrano grandi passi avanti sul fronte rinnovo. Il papà-agente può sbarcare a Milano nelle prossime settimane, ma non è escluso a questo punto che possa farlo per chiudere definitivamente l’avventurà del figlio a Milano. Del resto per i nerazzurri è plusvalenza assicurata considerato che a bilancio non ha ormai alcun peso.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno nel mirino di Paris Saint-Germain, al quale è stato vicino l’estate passata nell’ambito di uno scambio con Paredes che ora i parigini vorrebbero proporre per Hakimi, nonché di alcuni club della Premier. A tal proposito occhio all’Arsenal di Arteta, che sta per cedere Xhaka alla Roma di Mourinho e dunque avrà bisogno di un centrocampista da piazzare davanti alla difesa.

I ben informati sostengono che i ‘Gunners’ possano offrire tuttavia solamente uno scambio alla pari intorno ai 35 milioni di euro con Hector Bellerin, messo in vendita dai londinesi. Sappiamo che l’Inter è disposta a privarsi di Brozovic per le ben note vicende economico-finanziarie, ma per una proposta interamente cash. E poi il laterale spagnolo di 26 anni, che piace alla Juventus e che l’Arsenal offrirebbe data la possibile partenza di Hakimi, ha un ingaggio ora fuori dai canoni: 6,5 milioni di euro netti.

Calciomercato Inter, rinnovo difficile per Brozovic: le cifre

Il rinnovo di Brozovic è al momento difficile, se non altro perché il classe ’92 chiederebbe sui 5-5,5 milioni di euro quasi il doppio rispetto allo stipendio attuale. Anche per questo l’Inter valuta una sua partenza. L’obiettivo è incassare almeno sui 30-35 milioni di euro.

A.R.