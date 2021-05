Neanche arrivato all’Inter, Inzaghi è già pronto a fare lo sgambetto ai cugini del Milan e ai rivali della Juventus: ecco chi vuole

Il valzer, o meglio, terremoto di panchine che ha coinvolto (e ancora non è finito) tutta la Serie A ha portato Simone Inzaghi alla corte dell’Inter dopo il clamoroso dietrofront di Antonio Conte e dopo che lo stesso tecnico piacentino aveva trovato un accordo con la ‘sua’ Lazio. Dal calciomercato, il nuovo allenatore nerazzurro, si aspetta dei colpi, soprattutto per la trequarti. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Luis Alberto, suo pupillo nelle fila dei biancocelesti, ma visto lo sgarbo fatto al presidente Lotito da parte della dirigenza milanese, con cui sarà difficile fare affari. Ed è per questo che il fratello di Pippo ha un altro obiettivo in mente, e stavolta a perderci potrebbero essere il Milan e la Juventus.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Brozovic può finire in Premier | Offerta da Londra

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Calhanoglu | Juve e Milan ko

Per il gioco di Simone Inzaghi una figura fondamentale, dicevamo, è quella del trequartista, che all’Inter manca. Per questo motivo, il nuovo tecnico avrebbe due richieste, e anche questo ve l’abbiamo già detto. Una è Luis Alberto, calciatore che il piacentino conosce molto bene avendolo allenato alla Lazio, ma c’è anche Hakan Calhanoglu nella lista di desideri.

LEGGI ANCHE >>>> CMNEWS | Calciomercato Inter, Dimarco è a Milano | C’è la conferma: le ultime

Il turco, in scadenza di contratto a fine giugno con il Milan, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con i rossoneri che, proprio come è successo con il portiere Gianluigi Donnarumma, potrebbero perderlo a parametro zero nella prossima finestra di calciomercato, in favore proprio dei ‘cugini’. Ma non solo: ciò che ha in mente il mister piacentino potrebbe far storcere il muso anche agli eterni rivali della Juventus, che avevano pensato al ventisettenne per rinforzare il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Inzaghi porta il rinforzo | I dettagli

C’è da capire, però, se l’Inter è disposta a sborsare quei 5,5 milioni di euro all’anno per Calhanoglu, ovvero la cifra che lui stesso ha richiesto al Milan per proseguire la sua carriera tra le fila dei rossoneri. Come andrà non si sa, una cosa è certa: fare affari con la Lazio, per i nerazzurri, potrebbe essere quasi impossibile.