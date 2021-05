Calciomercato Inter e Juventus, De Paul lontano | Scambio e beffa Spalletti

Inter e Juventus sono da tempo alla finestra per uno dei migliori centrocampisti della Serie A. L’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli, però, potrebbe cambiare totalmente la situazione

Inter e Juventus stanno vivendo ore molto intense sul calciomercato. Il destino dei due club in panchina è ormai segnato: dopo l’addio di Antonio Conte, infatti, è Simone Inzaghi il prescelto per continuare il progetto della società nerazzurra. Allo stesso modo, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina e l’esonero di Andrea Pirlo. Un ribaltone in panchina che prende forma anche sul calciomercato. Ora i due club dovranno, infatti, ristabilire le priorità nella prossima sessione, anche alla luce delle restrizioni economiche attualmente in atto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri mescola le carte | I due nomi per arrivare a Locatelli

Uno dei nomi maggiormente accostati alle due big negli ultimi mesi è certamente quello di Rodrigo De Paul. Il tecnico piace non poco a Inter e Juventus, ma ora i due club si allontanano all’orizzonte, soprattutto per via degli assalti di una concorrenza molto agguerrita per l’argentino. De Paul, infatti, con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina è entrato prepotentemente anche nel mirino del Napoli.

Calciomercato Inter e Juventus, Spalletti lancia l’assalto a De Paul: c’è l’Atletico Madrid

Il Napoli dovrà fare in fretta se vuole arrivare a De Paul. Sul calciatore, infatti, è piombato l’Atletico Madrid nelle ultime ore e sembra intenzionato a fare sul serio per il trequartista. I partenopei, dal canto loro, potrebbero proporre uno scambio piuttosto interessante all’Udinese. Sul piatto, infatti, i cartellini del classe 1996 Gennaro Tutino e di Andrea Petagna. I due attaccanti sono valutati rispettivamente sui 6-7 e sui 10 milioni di euro. In questo modo, si abbasserebbe il costo totale di De Paul, la cui valutazione è ferma sui 40 milioni di euro. Occhio all’Atletico, mentre Inter e Juventus passano in secondo piano.