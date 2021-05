Dopo l’addio all’Inter, Conte è rimasto a piedi, ma sono tante le pretendenti per il leccese, sempre più vicino al Real: ecco l’intreccio

L’addio, clamoroso o meno, alla panchina dell’Inter ha lasciato a piedi il leccese Antonio Conte. Non per molto comunque, dato che le pretendenti, per il fresco vincitore dello scudetto, non mancano. Un assist, per trovare però subito una squadra alla sua altezza, sta per arrivare dalla Premier League, ovvero dalla stessa squadra che ha messo in lista il tecnico per il suo immediato futuro. Sì, stiamo parlando del Tottenham, ma il valzer delle panchine di questo calciomercato, quello che riguarda l’ex nerazzurro per lo meno, merita di essere raccontato per bene. Mettetevi comodi.

Calciomercato, il valzer di panchine inguaia il PSG | Conte vicino al Real

Iniziamo dal principio: la storia d’amore tra Mauricio Pochettino e il Paris Saint-Germain è quasi arrivata agli sgoccioli. Il tecnico argentino, infatti, arrivato a gennaio a Parigi, vorrebbe andarsene via dalla capitale francese, per ritornare a Londra, anzi al suo Tottenham. E qui entra in gioco Antonio Conte. L’ex Inter, infatti, come abbiamo già detto, è uno dei candidati per raccogliere la pesante eredità di José Mourinho, esonerato dagli Spurs a stagione in corso. Ma, effettivamente, gli inglesi non sono gli unici interessati al leccese.

Sia il quasi ex Paris Saint-Germain, sia l’ex ct della Nazionale italiana, sono anche tra i favoriti per la successione al trono di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Con la ‘liberazione’, però, dell’argentino, Conte avrebbe la strada spianata verso la Spagna, con Florentino Perez che sta temporeggiando sia a causa del carattere spigoloso del mister, sia perché l’obiettivo numero uno è proprio l’ex Tottenham, che però ha dei problemi. Infatti, i rapporti tesi tra i parigini e i Blancos, in virtù soprattutto della nata e morta SuperLega, non faciliterebbero le trattative, anzi, renderebbero più semplice solo l’arrivo del vincitore dello scudetto nella capitale spagnola.

Quindi, per farla breve: Pochettino potrebbe rompere con il PSG per il Tottenham, lasciando di fatto libera la pista per l’approdo del vincitore della Serie A al Real Madrid. Forse chiamarlo valzer delle panchine è un po’ riduttivo, ma prima o poi tutti i tasselli si metteranno a posto.