L’Inter potrebbe presto cedere Hakimi e inizia a pensare al suo sostituto: spunta un nuovo nome per la fascia destra

È stata un’annata importante quella vissuta dall’Inter, che dopo undici anni è riuscita a ritrovare lo scudetto grazie a una cavalcata trionfale. Ora però i nerazzurri stanno effettuando una mini rivoluzione per sistemare i problemi economici e l’addio di Antonio Conte potrebbe essere accompagnato da qualche cessione di lusso.

Achraf Hakimi sembra sempre più lontano dall’Inter e sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint-Germain, che starebbe preparando l’offerta per convincere l’Inter all’addio. Il marocchino si è confermato un top player in questa annata rendendosi protagonista dello scudetto nerazzurri e dimostrando di essere uno dei migliori esterni in circolazione.

Calciomercato Inter, idea Clauss per la fascia: possibile scambio

L’Inter inizia già a lavorare per cercare un sostituto di Hakimi e oltre al nome di Emerson Royal, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’ ci sarebbe anche quello di Jonathan Clauss. Il classe 1992 ha collezionato 34 presenze nel campionato di Ligue 1 con la maglia del Lens.

Il suo valore si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma l’Inter avrebbe già pronta la mossa per portarlo a casa senza spendere soldi. I nerazzurri infatti potrebbero mettere sul piatto uno dei due talenti francesi di proprietà: Agoume o Gravillon.

Gli agenti di Clauss sono stati già ad Appiano Gentile e chissà che non si sia parlato di un modo per portare a Milano l’esterno destro classe 1992.