A calciomercato.it, ha parlato l’agente di Hakimi, Camano, cercando di chiarire i dubbi sul futuro dell’esterno dell’Inter, vicino al PSG

In esclusiva a calciomercato.it, Alejandro Camano, agente del marocchino Achraf Hakimi ha chiarito i dubbi sul futuro dell’esterno dell’Inter, che le voci di calciomercato danno tra i cedibili delle file nerazzurre e molto vicino al PSG di Mauricio Pochettino. Secondo quanto rivelato dal procuratore, però, non ci sono contatti con i parigini, anzi: “Per ora non c’è niente – spiega -, siamo sereni. Hakimi, in questo momento, è con la nazionale marocchina e io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo”.

Per Camano è normale che si ricami sopra la situazione del centrocampista di destra: “Tutto quello che succede attorno ad Achraf è una logica conseguenza: Hakimi è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole: questo il motivo per il quale se ne discute tanto”, dice ancora e chiude con un messaggio per i tifosi dell’Inter, per tutti i messaggi d’amore mandati al suo assistito.