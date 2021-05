Due cessioni in arrivo in casa Inter che permetteranno alla società di concentrarsi sul mercato in entrata

L’Inter è al centro delle voci di mercato, soprattuto di quello in uscita, alla luce dei problemi finanziari e della necessità di ridimensionare i costi societari. Molti pezzi grossi del club sono cedibili e almeno uno verrà sacrificato per portare soldi nelle casse del club. Il principale indiziato sembra essere Achraf Hakimi che dopo appena un anno potrebbe già salutare l’Italia. La squadra più vicina al terzino marocchino è il Psg che avrebbe offerto 60 milioni, l’Inter, però, ne chiede 80 senza l’inserimento di contropartite.

Calciomercato Inter, Joao Mario verso la cessione a titolo definitivo

Una buona notizia per il club arriva, però, dal Portogallo. Sembra ormai ad un passo la cessione a titolo definitivo di Joao Mario allo Sporting Club de Portugal, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell’affare. Il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con il club portoghese per un contratto triennale fino al 2024 a 2,5 milioni di euro a stagione.

Mancano gli ultimi dettagli da definire tra i due club. Lo Sporting avrebbe offerto 7 milioni di euro, l’Inter ne chiede 8, così da poter mettere a segno una minima plusvalenza, visti i 7 milioni di euro a bilancio di Joao Mario. In questo modo il club nerazzurro, con la cessione quasi certa di Hakimi, potrà cominciare a pensare con serenità anche al mercato in entrata.