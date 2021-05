Inter, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere in Spagna. Per l’eredità dell’argentino spunta un nome incredibile, già passato in Italia con la maglia del Milan

Hakimi viaggia spedito verso il Paris Saint-Germain. Il marocchino potrebbe però non essere l’unico big a lasciare l’Inter. In ottica ‘risanamento’ bilancio si continua infatti con insistenza a fare il nome di Lautaro Martinez, che ai nerazzurri consentirebbe una super plusvalenza visto che a bilancio ha un peso addirittura inferiore ai 10 milioni di euro. Sull’argentino sono forti le due di Madrid, Real e Atletico con i ‘Colchoneros’ forse più avanti se non altro perché Simeone è da tempo un suo grande estimatore. La valutazione del classe ’97 di Bahia Bianca, che non è detto possa in ogni caso rinnovare il contratto considerato che c’è da mesi un accordo di massima fino a giugno 2024 da 4,5-5 milioni netti più bonus a stagione, sarebbe di 80-90 milioni di euro, col via libera che potrebbe arrivare anche in caso di offerta da 60-70.

Chi al posto del numero dieci? I profli che circolano sono quelli di Luis Muriel dell’Atalanta e Raspadori del Sassuolo, ma è scontato che in questo preciso momento – come è accaduto nei giorni dell’incertezza sul dopo Conte – vengano offerti ai dirigenti attaccanti di ogni tipo e ogni dove. Tra questi, stando a indiscrezioni di calciomercato, pure un certo Andre Silva. Già, proprio il flop Milan che in Germania, all’Eintracht Francoforte, è riuscito a rilanciarsi alla grande riattirando su di sé i riflettori dei top club europei. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una nuova grande sistemazione, con Milano destinazione graditissima. Non è escluso che l’Inter possa farci un pensierino, d’altronde i circa 40-45 milioni di euro che chiedono i tedeschi potrebbe ammortizzarli con una contropartita tecnica. Magari con Valentino Lazaro, di rientro dal prestito al Borussia M’Gladbach, il quale ha un grosso credito in Germania.

L’offerta per il 25enne di Gondomar, che per caratteristiche può non dispiacere a Simone Inzaghi, potrebbe essere di 28 milioni cash più appunto il cartellino del laterale austriaco per un totale di 41 milioni.

Calciomercato Inter, Andre Silva al posto di Lautaro: l’ex Milan è rinato all’Eintracht



Al Milan nella stagione 2017/2018 senza riuscire a lasciare il segno, Andre Silva è del tutto rinato a Francoforte dove è approdato nell’ambito dello – di prestiti, poi diventato definitivo – con Ante Rebic. Quest’anno il Nazionale portoghese ha messo a segno la bellezza di 29 gol.

A.R.