La Juventus ricomincia da Allegri che vuole trattenere Alvaro Morata, dopo averlo già allenato nella sua prima esperienza sulla panchina a bianconera

Inizia la nuova era di Massimiliano Allegri alla Juventus che già progetta le strategie in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano sa bene che la situazione societaria non è delle migliori e che certamente rispetto alla sua precedente esperienza in bianconero, bisognerà rinunciare ad alcuni pezzi forti, tra cui probabilmente, Cristiano Ronaldo che con ogni probabilità non vestirà la maglia bianconera la prossima stagione.

Un altro nome sul tavolo è quello di Alvaro Morata che non sembrava essere più al centro del progetto, ma il ritorno di Allegri ha cambiato le carte in tavola. Lo spagnolo è già stato allenato dal toscano e insieme a lui potrebbe tornare ad essere protagonista assoluto dell’attacco. Il centravanti ex Real Madrid ha vissuto una stagione altalenante: partito benissimo sia in Champions che in campionato si è pian piano spento nel corso della stagione, complici gli infortuni, concludendo con 11 reti in Serie A e 6 in Champions.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole tenere Morata

Morata è in prestito dall’Atletico Madrid: la Juventus ha la possibilità di prolungare il prestito con 10 milioni di euro oppure acquistare l’intero cartellino per 45 milioni. Quest’ultima opzione è totalmente fuori portata per la società piemontese, ma la prima opzione, come riportato da ‘todofichajes.com’ sembra essere molto concreta.

Allegri vuole trattenere a tutti i costi Alvaro Morata che ha tutte le intenzioni di continuare la sua seconda avventura alla Juventus. La permanenza, ormai quasi certa, dello spagnolo, cambierà i piani societari sulla ricerca del centravanti per la prossima stagione, spostando l’obiettivo, forse, su una seconda punta che possa supportare il centravanti.