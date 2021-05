Sfida aperta tra Lazio e Roma per un difensore ex Bayern Monaco seguito in passato anche dalla Juventus: i bianconeri potrebbero essere battuti dalla concorrenza

Il calciomercato inizia ad infiammare i sogni dei tifosi. L’estate ha iniziato a regalare rivoluzioni importanti in panchina, con sei delle prime otto squadra in Serie A ad aver già cambiato guida tecnica. Dagli allenatori ai giocatori: sono tante le manovre in fase di pianificazione. La Juventus è alla ricerca di un difensore esperto e aveva messo nel mirino un ex giocatore del Bayern Monaco: i bianconeri devono però guardarsi dalla concorrenza di Lazio e Roma.

Calciomercato, derby di mercato e Juventus ko

La Juventus riparte da Massimiliano Allegri e da un progetto che vuole vedere i bianconeri tornare a primeggiare in Italia e in Europa. In difesa le attenzioni erano finite su Jerome Boateng, classe 1988 ed in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Il tedesco non rinnoverà il suo contratto e si prepara a lasciare la Baviera dopo ben dieci stagioni ed oltre 360 presenze in tutte le competizioni.

Il difensore è stato al centro della difesa anche nell’ultima stagione, dove ha collezionato 29 presenze in Bundesliga. La Juventus era pronta a puntare sul giocatore, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Lazio e Roma. Le due squadre capitoline si sfidano in un derby di mercato per Boateng: il giocatore è gestito da Ramadani, agente in ottimi rapporti con i biancocelesti.

Calciomercato, Lazio e Roma su Boateng

Dopo Kamenovic, – giovane terzino di sinistra bloccato a gennaio dalla Lazio – il centrale della Germania potrebbe essere il secondo tassello della squadra che verrà, ma la Roma sarà un’agguerrita concorrente sino alla fine. Boateng a zero rappresenta un’occasione ghiotta ma la Lazio deve ancora trovare l’allenatore per la prossima stagione dopo l’addio di Simone Inzaghi.

La Juventus, al momento, sembra in svantaggio e pronta a virare su altri obiettivi. Mister Allegri vuole concentrare le sue forse su un regista e sul reparto offensivo, ma non è da escludere che possa arrivare anche un difensore per aumentare le rotazioni davanti a Szczesny.