Allegri dà il via libera per lo sprint della Juventus al centrocampista del Milan: affare ad un passo

Il Milan ha già perso uno dei suoi pezzi da novanta, Gigio Donnarumma, e presto potrebbe perdere un altro big di prima fascia. Continua, infatti, ad esserci distanza tra il club e Hakan Calhanoglu per il rinnovo contrattuale. Dopo una stagione da protagonista che ha contributo all’accesso in Champions League, il trequartista turco sembra ad un passo dall’addio al club rossonero, dopo mesi di dialoghi senza mai aver raggiunto un accordo.

Calciomercato Juventus, addio al Milan | Allegri chiama Calhanoglu

L’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe risultare decisivo per il trasferimento di Calhanoglu alla Juventus. Il club bianconero lo segue da diverso tempo e proprio il tecnico toscano avrebbe dato il via libero per lo sprint finale al turco. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo fichjes’ la società bianconera avrebbe scelto Calhanoglu come sostituto di Rabiot che sembra destinato a partire.

L’addio al Milan dell’ex Bayer Leverkusen sembra ormai inevitabile vista la distanza tra le parti relativa alla parte economica. I rossoneri rimangono fermi sull’offerta di 4 milioni a stagione ma l’entourage del giocatore chiede una cifra intorno ai 6 milioni. Ad oggi solo la Juventus sembra essere concretamente in corsa per il centrocampista, soprattutto perché le sue caratteristiche tecniche avrebbero convinto Allegri e sembra sempre più vicino il colpo a costo zero che potrebbe essere seguito dall’acquisto di Donnarumma.