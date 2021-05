A pochi giorni dall’inizio di Euro 2020, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, svela la lista dei convocati

È quasi tutto pronto per la prima gara dell’Italia, e in assoluto, di Euro 2020: l’11 giugno 2021 inizierà ufficialmente, all’Olimpico di Roma, l’avventura della Nazionale azzurra guidata dal tecnico jesino, Roberto Mancini, che proprio oggi ha diramato la lista dei pre-convocati alla spedizione europea. Ecco la lista, in cui si può notare la pesante esclusione di Moise Kean. Di seguito la lista completa.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).