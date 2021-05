Il futuro di Gigio Donnarumma dopo l’addio al Milan è ancora tutto da decidere: assalto dalla Francia, Juventus ‘beffata’

Un addio certamente non facile quello di Gigio Donnarumma al Milan. Nonostante tutto però l’estremo difensore della Nazionale italiana al momento si ritrova svincolato e in cerca di una nuova avventura per la prossima stagione. Le pretendenti come previsto non mancano e tra queste c’è ovviamente la Juventus che lo ha inserito nella lista degli obiettivi da diverso tempo.

Recentemente quella dei bianconeri sembrava essere la pista più calda, anche se il Barcellona sembrava poter fare sul serio per il portiere classe 1999. A spiazzare tutti però è la notizia che giunge in questi minuti dalla Francia. Sia i bianconeri che il club catalano potrebbero rimanere beffati dall’assalto improvviso di un altro top club europeo.

Calciomercato Juventus, PSG su Donnarumma: ma non vuole tenerlo

Gigio Donnarumma al momento è uno dei nomi al centro del calciomercato estivo. Dopo aver deciso di giungere a termine contratto con il Milan e lasciare il club rossonero a parametro zero, diversi top club hanno messo gli occhi su di lui. In primis la Juventus, che lo osserva da tempo, oltre al Barcellona.

Secondo quanto riportato dal giornalista Julien Maynard attraverso il suo profilo Twitter, il PSG sembrerebbe aver puntato il portiere italiano per prelevarlo a titolo gratuito, per poi però non tenerlo in rosa. Infatti il piano dei parigini sarebbe quello di approfittare dell’occasione giunta sul mercato, acquistare l’estremo difensore e poi girarlo in prestito. Questo piano della società francese però porterebbe sia Juventus che Barcellona, che hanno già avviato i colloqui con Mino Raiola, a rimanere beffate sull’acquisto di Donnarumma. Dunque una pretendente in più si aggiunge al futuro di Gigio Donnarumma, che probabilmente adesso avrà la testa agli Europei e poi deciderà quale sarà la prossima destinazione.