Calciomercato Juventus, colpo Isco | Nuovo affare grazie a Conte

La Juventus prepara il colpo per la prossima stagione e mette nel mirino il calciatore del Real Madrid: assist di Conte

Sono settimane importanti per il Real Madrid, che non ha vissuto una delle migliori annate e da qualche giorno si è separato anche da Zinedine Zidane, che ha detto addio al termine della stagione. Ora i ‘Blancos’ sono alla ricerca di un nuovo allenatore e uno dei profili più seguiti è sicuramente Antonio Conte.

Il tecnico leccese ha da poco concluso la sua avventura con l’Inter ed è alla ricerca di una nuova squadra, pertanto l’opzione Real Madrid sembra più che probabile. Il top club ha sicuramente apprezzato la cavalcata dei nerazzurri che sono tornati a vincere uno scudetto dopo undici anni dall’ultima volta.

Calciomercato Juventus, occasione Isco con Conte al Real Madrid

La Juventus ora osserva la situazione in casa Real Madrid in quanto potrebbero esserci alcuni addii con l’arrivo di Antonio Conte. Il tecnico salentino avrebbe individuato già diversi nomi che potrebbero salutare oltre a Sergio Ramos: i calciatori in uscita potrebbero essere Asensio, Isco, Odriozola, Rodrygo, Vinicius e Mariano.

Antonio Conte crede che se questi giocatori non hanno dimostrato il loro valore a Madrid in questi anno non lo faranno più e non vede possibili miglioramenti per loro. La Juventus dunque potrebbe fare un tentativo per Isco che piace tanto ad Allegri, il suo contratto scade nel 2022 e lo stipendio si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

L’assist di Conte potrebbe essere colto dalla Juventus che potrebbe acquistare il centrocampista a condizioni ottimali per circa 15 milioni di euro.