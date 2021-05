La Juventus è alla ricerca di un rinforzo di elevato spessore per il centrocampo: si allontana un big, beffa dal Manchester United

Juventus sempre molto attiva in ambito di calciomercato. La priorità assoluta per i bianconeri era il tema legato al futuro della panchina. Gli importanti risultati ottenuti da Pirlo, non sono bastati ad evitare l’esonero. La stagione, infatti, è stata al di sotto delle aspettative nel complesso, soprattutto per quanto riguarda la Champions League, e la società era già in contatto con Allegri da diverso tempo. Il ritorno è diventato realtà ed ora è il momento di concentrarsi sulla rosa. Saranno necessari alcuni interventi per migliorare un gruppo che ha mostrato evidenti difficoltà nell’annata appena conclusa. In particolare, uno dei reparti più in difficoltà è stato senza dubbio il centrocampo. I bianconeri avrebbero dato priorità a quella zona di campo per realizzare un grande colpo. Arriva, però, una novità poco confortante su un obiettivo della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, il big si allontana: ‘beffa’ dal Manchester United

Negli ultimi giorni sono cominciate a circolare alcuni voci su un interesse dei bianconeri per Saul Niguez, centrocampista della scuderia di Simeone all’Atletico Madrid. Lo spagnolo non sembra essere più centrale nei piani del tecnico argentino, visto il minutaggio nettamente in calo rispetto alla passata stagione. Non è stato, quindi, tra i veri protagonisti del successo in campionato dei biancorossi. Lo stato d’animo non è dei migliori e ciò fa pensare che possa decidere di intraprendere una nuova avventura. Il giocatore stesso avrebbe iniziato a prendere in considerazione questa ipotesi. I club maggiormente interessati al suo profilo sarebbero Juventus, PSG e Manchester United.

Stando a quanto riferisce il ‘Daily Mirror’, però, la priorità del calciatore sarebbe quella di approdare in Premier League. Ciò pone sicuramente i Red Devils in una posizione di vantaggio rispetto alle due concorrenti. Il contratto del classe ’94 è in scadenza a giugno 2026 e la valutazione si attesta sui 50 milioni di euro. Gli inglesi sarebbero intenzionati ad offrire l’importante cifra di 46 milioni di euro per l’acquisto. Priorità United per Saul e la Juventus si allontana.