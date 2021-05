Clamoroso annuncio sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: come riferisce ‘Top Calcio’, sarebbe in corso una trattativa con la Roma di Jose Mourinho

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è un rebus. Il fuoriclasse portoghese, dopo il ritorno di Allegri, appare più lontano da Torino. Non sembra centrale, infatti, nei piani del tecnico livornese, che non avrebbe posto il veto sulla sua eventuale partenza. Ciò alimenta senza dubbio le voci di un possibile addio in estate e a questo proposito arriva anche un clamoroso annuncio. Stando a quanto riferisce ‘Top Calcio’, i bianconeri avrebbero avviato una trattativa con la Roma per la cessione del 36enne. Nel destino di Ronaldo, quindi, potrebbero esserci ancora l’Italia e Jose Mourinho, prossimo tecnico giallorosso che lo ha già allenato al Real Madrid.