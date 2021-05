Calciomercato Juventus, Mkhitaryan a zero | Lo scenario

Mino Raiola avrebbe offerto l’ingaggio di Mkhitaryan alla Juventus a parametro zero: ecco lo scenario messo in piedi dall’agente

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, la Juventus dovrà pensare a rinforzare tutti i reparti in vista della prossima stagione. L’obiettivo è non ripetere gli errori del passato e tornare a vincere lo scudetto. Serviranno dei rinforzi: si sta parlando sempre di più dell’ingaggio a zero di Gianluigi Donnarumma, ma non solo. Mino Raiola è anche procuratore di Henrik Mkhitaryan, uno dei migliori uomini della rosa della Roma, che dalla prossima stagione dovrebbe essere allenato da José Mourinho. Dovrebbe, perché a quanto pare ci sono delle novità sul futuro dell’armeno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sì alla cessione | Addio vicino: 25 milioni!



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pochettino addio PSG | Possibile beffa da Madrid

Juventus, Raiola offre Mkhitaryan

Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, nel corso dei dialoghi per Donnarumma, Raiola avrebbe offerto anche l’ingaggio di Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma. Il club giallorosso avrebbe dato un ultimatum di 24-48 ore all’armeno per decidere il suo futuro. E il super-agente prova a cautelarsi, e in virtù dei buoni rapporti con la Juve vorrebbe chiudere almeno una delle due operazioni, se non entrambe. Il portale del giornalista, inoltre, riferisce che ci saranno delle novità importanti tra oggi e domani.