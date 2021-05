Mauricio Pochettino potrebbe dire addio al Psg per la nuova destinazione Real Madrid: idea beffa in casa Juventus, suggestione in arrivo

Florentino Perez starebbe decidendo proprio nelle ultime ore il profilo del nuovo allenatore del Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane. Come svelato su Twitter dal giornalista Pedro Almeida sarebbe proprio l’allenatore argentino, Mauricio Pochettino, il candidato numero uno a sostituire il tecnico francese. In lizza ci sarebbe anche il nome di Antonio Conte, che si è liberato dall’Inter con la rescissione consensuale firmata in settimana. L’ex Tottenham avrebbe così già comunicato al PSG di voler andar via: Perez potrebbe fare il suo annuncio prima degli Europei.

Calciomercato Juventus, Pochettino Real: idee a centrocampo

Così in caso di arrivo nella capitale spagnola di Pochettino, l’allenatore argentino potrebbe optare per un colpo da urlo nella zona centrale di campo. Marco Verratti e Leandro Paredes i due possibili candidati a seguirlo anche durante l’esperienza con i “blancos”, ma al momento sarebbero soltanto idee suggestive in vista della prossima stagione. I due centrocampisti, nel mirino della Juventus, avrebbero già ricevuto numerose offerte dai top club d’Europa.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con l’annuncio ufficiale da parte del presidente Florentino Perez per comunicare il nome del nuovo allenatore. Pochettino potrebbe così dire addio al club parigino dopo soltanto sei mesi con l’ipotesi da urlo di iniziare la nuova avventura alla guida del Real Madrid.

Il calciomercato estivo è già iniziato con numerosi colpi entusiasmanti anche per quanto riguarda le panchine dei prestigiosi club d’Italia e d’Europa. Così Conte o Pochettino sarebbero pronti per nuovi progetti tecnici avvincenti continuando così a far crescere il loro palmares di tutto rispetto.