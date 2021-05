Il Milan lavora per mettere a segno il primo grande colpo di mercato per la prossima stagione: il bomber è ormai a un passo

La sessione estiva di calciomercato è pronta ad accendersi con trasferimenti che la infiammeranno per tutta la durata. In casa Milan, una delle poche squadre a non cambiare allenatore, si pianificano i colpi da mettere a segno sul mercato e sulla lista di Paolo Maldini c’è l’obiettivo di rinforzare l’attacco di Stefano Pioli.

Nelle ultime settimane tra i profili a essere accostati con insistenza al club rossonero torna a esserci quello di Olivier Giroud. Il francese, appena laureatosi campione d’Europa con il Chelsea pur non essendo presente in finale, a fine giugno potrà liberarsi a parametro zero e il Milan sarebbe pronto ad approfittarne. L’affare tra i rossoneri e il bomber francese sembrerebbe essere vicino alla chiusura.

Calciomercato Milan, colpo Giroud in attacco: si può chiudere in settimana

Il Milan si prepara a rinforzare la rosa di Stefano Pioli per la prossima stagione. Infatti i rossoneri oltre a cercare di alzare l’asticella in campionato, torneranno anche a giocare in Champions League. Così tra i vari reparti da rinforzare c’è l’attacco e la società avrebbe già trovato il nuovo bomber perfetto.

Questo sembrerebbe essere Olivier Giroud, attaccante in uscita dal Chelsea a parametro zero. Il francese in questa stagione ha collezionato 29 presenze, mettendo a segno 10 gol, spesso fondamentali. Ora è pronto a lasciare Londra e l’accordo con il Milan sembrerebbe a un passo. Il contratto dovrebbe essere di 4 o 5 milioni a stagione per un anno con opzione per il secondo. Inoltre la chiusura dell’affare potrebbe arrivare addirittura in settimana. Dunque il Milan è pronto a mettere a segno il primo grande colpo del calciomercato estivo anticipando tutte le concorrenti che avevano messo gli occhi sul francese.