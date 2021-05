Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Striscia in occasione della consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro: dagli Europei a Icardi, le parole

Continua la collezione di Tapiri d’Oro per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese è stato nuovamente intercettato dalle telecamere di ‘Striscia’ e ha ricevuto il premio per la terza volta in questa stagione, il settimo in assoluto. Il motivo è da ricondurre al recente infortunio che ha costretto l’attaccante a dare forfait ai prossimi Europei con la Svezia. Ecco le sue parole a tal proposito: “Mi dispiace non poter esserci, ma non bisogna mollare”.

Il bomber svedese, poi, ha commentato anche il possibile ritorno a Milano di Mauro Icardi – ora in forza al PSG – sponda rossonera, ipotesi circolata negli ultimi tempi: “Sono favorevole all’arrivo all’arrivo di qualcuno che aiuta la squadra, deciderà la società”. Infine, un passaggio sul Festival di Sanremo: “Tornare? Non si sa mai. Sono molto ricercato…”. Tornando sul tema Icardi, è bene ricordare che per la società lombarda avanza sempre di più il nome di Giroud. La punta del Chelsea è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il rinnovo non sembra essere nei suoi pensieri. I rossoneri sono in pole e pronti a mettere sul piatto un’offerta di accordo biennale da 3,5/4 milioni di euro a stagione. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti e vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.