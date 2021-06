Calciomercato, da Donnarumma a De Paul | Duelli Juve-Milan! Cifre e dettagli

Calciomercato: da Donnarumma a De Paul e Vlahovic, ecco tutti i duelli e gli incroci tra Milan e Juventus. Tutte le cifre e i dettagli

Sta per completarsi il nuovo mosaico delle panchine in Serie A. Il campionato ritroverà protagonisti del calibro di Allegri e Spalletti, mentre la Lazio sta stringendo i tempi per Sarri. Le uniche big che non hanno cambiato la guida tecnica sono di fatto Atalanta e Milan, con Gasperini e Pioli confermatissimi dopo la qualificazione in Champions League. Il club rossonero, in particolare, ha approfittato del valzer delle panchine per anticipare le prime mosse di calciomercato. Maldini e Massara hanno appena riscattato il cartellino di Tomori, e nella scorsa settimana hanno chiuso per l’erede di Donnarumma, Mike Maignan. Il portiere classe 1999 non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, e anche Hakan Calhanoglu è sempre più in bilico. Entrambi sono nel mirino della Juventus, che alla luce della situazione economica dell’Inter si preannuncia come la principale rivale del Milan anche sul mercato. Da Donnarumma a De Paul e Vlahovic: ecco tutti i duelli e gli incroci di calciomercato tra Milan e Juventus.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato, Juventus-Martinez: le ultime

Calciomercato, intrecci Milan-Juve | Da De Paul a Vlahovic

Il primo nome a tenere banco è quello di Donnarumma. Il club rossonero ed il suo agente, Mino Raiola, non hanno raggiunto l’accordo economico per il rinnovo, dandosi così l’addio. Il portiere potrebbe dunque passare alla Juve, che nelle ultime ore è balzata in pole nonostante la concorrenza del Barcellona. Il suo nuovo contratto dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni d’ingaggio l’anno. Un altro intreccio tra i due club riguarda Calhanoglu: c’è infatti distanza economica tra il fantasista turco e i rossoneri per il rinnovo, ed il club bianconero resta alla finestra. Ma non solo. Occhi puntati anche sui possibili duelli di calciomercato, in primis per Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese è corteggiato da entrambe le società, che dovranno vedersela anche con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. La sua valutazione da parte del club friuliano è di almeno 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma sulla fascia | Colpo low cost

Ne chiede addirittura 60 la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Il nuovo gioiello viola è finito sul taccuino di Juve e soprattutto Milan, ma l’altissima valutazione del club di Commisso potrebbe far slittare l’affare alle prossime sessioni di calciomercato. In ogni caso, sul taccuino delle due dirigenze c’è anche il nome del classe 2000. Non mancano insomma gli incroci di mercato tra Milan e Juventus. Vi terremo aggiornati.