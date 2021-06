La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Donnarumma: arriva un clamoroso annuncio sul futuro del portiere del Milan

Si infiamma l’estate bianconera. La Juventus si appresta ad affrontare tre mesi a dir poco bollenti in sede di calciomercato. L’annata al di sotto delle aspettative impone alcuni rilevanti cambiamenti nella rosa e non solo. Il primo passo è arrivato con l’addio di Fabio Paratici, che sarà sostituito – a meno di sorprese – da Federico Cherubini. Poi è stata la volta della panchina, con l’imminente addio di Pirlo e la successiva riapertura del ciclo Allegri, a due anni dall’interruzione. Sistemato anche questo aspetto, è tempo di concentrare le proprie forze e i propri pensieri sul gruppo a disposizione. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ è molto interessata al profilo di Gianluigi Donnarumma per la porta attualmente presieduta da Szczesny. Il futuro della giovane stella del Milan, inoltre, pare già deciso.

Calciomercato Juventus, svolta Donnarumma: annuncio clamoroso

Il Milan, dopo un lungo tira e molla con l’agente del calciatore Mino Raiola durato mesi, ha preso la sua decisione riguardo Donnarumma. L’estremo difensore classe ’99 ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non c’è mai stata veramente l’intenzione di rinnovare l’accordo da parte sua. Alla fine è arrivato l’annuncio dello stesso direttore tecnico Paolo Maldini, che ha segnato la fine di questo rapporto. Ora bisogna capire quale piega prenderà il destino del campano: su di lui c’è il forte interesse di Juventus, PSG e Barcellona.

A questo proposito, arriva un clamoroso annuncio da parte del giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto negli studi di ‘Sky Sport’. Di seguito le sue parole: “Per me Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo, un fenomeno ancora giovanissimo e dunque un’occasione per tutti, ha solo 22 anni. Dalle informazioni che ho io, non a sensazione ma proprio da chiacchierate varie, alla fine andrà al PSG. Questo è ciò che mi risulta”.

Non ha dubbi il collega, con Donnarumma che potrebbe, quindi, approdare a breve a Parigi. Si tratterà di un addio senz’altro pesantissimo per il ‘Diavolo’, vista soprattutto la perdita a parametro zero. Sembra, perciò, già deciso il futuro di Donnarumma in vista della prossima stagione, staremo a vedere se la Juventus proverà comunque ad accelerare per assicurarsi questo importantissimo colpo.