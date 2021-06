L’Inter dovrà fare i conti con diverse cessioni eccellenti. Le big d’Europa ancora sulle tracce di Romelu Lukaku: maxi scambio in vista

Poche ore per godersi la vittoria dello Scudetto. Poi in casa Inter è scoppiato il caso Conte con l’addio dell’allenatore leccese: ora la società nerazzurra dovrà fare i conti con gli assalti delle big d’Europa per quanto riguarda i top player nerazzurri. Tanti club sarebbero sulle tracce di Romelu Lukaku, ancora protagonista in Serie A con gol ed assist decisivi. Sotto la gestione Conte l’attaccante belga è diventato uno dei più prolifici a livello europeo e così ha attirato gli interessi delle big.

Calciomercato Inter, Lukaku idea Chelsea: l’ipotesi maxi scambio

Così il Chelsea, campione d’Europa superando in finale di Champions League il Manchester City, è già molto attivo sul fronte calciomercato. I “Blues” vorrebbero regalare un altro innesto di assoluto valore e gli occhi sono puntati su Lukaku con un maxi scambio suggestivo inserendo il cartellino di Werner, valutato 45 milioni, e Ziyech, 35 milioni, per arrivare proprio al bomber nerazzurro con un valore complessivo di 120 milioni da parte dall’Inter.

Il club nerazzurro, però, vorrebbe ricevere soltanto la parte cash o almeno uno dei due inseriti nella trattativa, ma una parte in cash per arrivare ai 120 milioni della valutazione complessiva di Lukaku. Il centravanti belga ora è impegnato in Nazionale in vista degli Europei in programma tra giugno e luglio. Per lui si tratterebbe di un ritorno visto che ha mosso i primi passi da giovanissimo con la maglia dei “Blues” nella stagione 2011-2012 dopo l’esplosione all’Anderlecht.

L’Inter dovrà mettere a segno due cessioni da urlo per mettere a posto il bilancio in rosso della società nerazzurra: Hakimi sembra essere molto vicino all’addio con il PSG molto interessato al laterale, mentre il futuro di Lukaku è ancora da scrivere con tanti club d’Europa sulle tracce dell’arieta belga.