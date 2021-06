Cristiano Ronaldo, stella portoghese del calcio mondiale, potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane: le ultime sul suo futuro in sede di calciomercato

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus di nuovo di Massimiliano Allegri. L’asso portoghese, arrivato proprio sotto la guida del tecnico livornese, non sarebbe fra gli incedibili della Vecchia Signora e, dopo tre stagioni e pochi progressi in Champions League fatti dalla società piemontese, l’avventura di CR7 in Italia potrebbe davvero essere agli sgoccioli. Il portoghese, ormai arrivato a 36 anni, è tornato nel mirino del club che l’ha reso davvero grande agli occhi del calcio europeo e mondiale, stiamo parlando del Manchester United. I Red Devils potrebbero riaccogliere Ronaldo, magari attraverso uno scambio con la Juventus.

I bianconeri, a caccia di rinforzi in particolare a centrocampo, in cambio sembrano disposti a chiedere Paul Pogba. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto nel 2022 come Cristiano Ronaldo, è da tempo nel mirino della Juventus, ma l’operazione sembra molto complicata considerando le differenze anagrafiche dei due giocatori e l’importanza del centrocampista della nazionale francese all’interno del progetto tecnico dei Red Devils.

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo | Ecco la controproposta

Il Manchester United non sembra intenzionato a fare un passo indietro su Paul Pogba per riavere Cristiano Ronaldo nel suo organico, ma potrebbe rilanciare con una controfferta per la Juventus. Il profilo sul piatto sarebbe quello di Donny van de Beek, centrocampista jolly dei Red Devils, che in questa stagione non ha particolarmente convinto nonostante la grande cifra sborsata dal club inglese per strapparlo all’Ajax. Appena 19 presenze in Premier League ed un solo gol per il classe 1997 il cui valore di mercato è crollato fino a scendere sotto i 40 milioni di euro.

In questo caso, il Manchester United piazzerebbe quello che, a tutti gli effetti, è un esubero nella rosa di Solskjaer, ma la Juventus potrebbe rispedire al mittente l’offerta considerando proprio il rendimento recente del giocatore olandese e le caratteristiche, non proprio simili a quelle di Pogba.