Aaron Ramsey rimane sotto contratto fino al giugno 2023 con la Juventus: del suo futuro in bianconero ha voluto parlare nelle scorse ore, uscendo allo scoperto

Aaron Ramsey non è riuscito a dare il meglio di sè in questi primi due anni con la casacca della Juventus. Il talentuoso centrocampista gallese, frenato da diversi infortunio nell’arco della stagione appena conclusa, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ spiegando i suoi ‘problemi’ e tracciando una vita per il suo futuro. “Gli ultimi due anni sono stati un periodo frustrante“, ha detto l’ex Arsenal che non ha acceso l’entusiasmo della Torino bianconera ed è stato più volte accostato alle uscite per il prossimo calciomercato estivo. “Ho avuto alcuni problemi che non mi hanno permesso di essere incisivo”. Il centrocampista classe ’90 ha poi ribadito: “È complicato mantenere il ritmo giusto quando sei costretto a fermarti spesso“. Il 30enne centrocampista non ha poi nascosto quella che sarà la sua volontà per l’immediato futuro.

Calciomercato Juventus, futuro Ramsey: “Tornerò a Torino”

““Tornerò a Torino dopo gli Europei, sono un giocatore della Juventus“, ha detto Ramsey che dunque punta (al momento) a restare in Serie A per rilanciarsi con la maglia della Juventus.

Difficile però che il gallese, soprattutto in caso di Europeo da protagonista, possa restare: la cessione di Ramsey (piace tanto in Premier League) frutterebbe una ricca plusvalenza ai bianconeri che si libererebbero inoltre del pesante ingaggio da 7 milioni annui.

In questa stagione Ramsey ha accumulato 30 presenze con soli 1543′ in campo, segnando due reti e firmando 5 assist vincenti per i compagni.