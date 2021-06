Ancora in fermento il mercato degli allenatori: un italiano è pronto a tornare sulla panchina del Real Madrid, con l’affare che sarebbe già in chiusura

Il calciomercato estivo 2021 è iniziato con una notevole girandola di allenatori che ha coinvolto mezza Europa. La Serie A è sin qui il campionato che ha subito più ribaltoni, con sei delle prime otto classificate che hanno cambiato guida tecnica. La rivoluzione non è finita ed ora c’è una nuova squadra da sistemare: il riferimento è al Real Madrid, pronto ad annunciare il sostituto di Zinedine Zidane.

Calciomercato Real Madrid, ritorno in panchina

Il club spagnolo si è separato da Zidane al termine di una stagione che ha visto il Real concludere al secondo posto in Liga ed uscire anzitempo dalla Champions League. Sostituire il francese non è semplice, ma la scelta di Perez sembra essere ricaduta su Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano potrebbe tornare a sedersi sulla panchina ‘blanca’ dopo l’esperienza dal 2015 al 2017.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamorosa proposta | Scambio tra big

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incredibile per Inzaghi | Incubo contrattuale

Ancelotti è attualmente alla guida dell’Everton con cui ha un contratto sino al 2024. Il Real Madrid avrebbe però già aperto le trattative per chiudere l’affare e riportare in Spagna il mister vincitore – tra le altre cose – di una Champions League. Un ritorno che è diventato un’ipotesi concreta dopo che la pista Conte è sfumata e Perez ha capito di non poter affondare per Pochettino.

Calciomercato, Ancelotti torna in Spagna

Dopo aver detto no all’Inter, Ancelotti è pronto a salutare l’Everton per far ritorno al Real. Proprio con l’Everton sono in corso i contatti per cercare di chiudere l’affare. La scelta di Perez è orientata su Ancelotti: una figura conosciuta e apprezzata a Madrid per superare l’addio di Zidane ed evitare i rischi connessi a scommesse quali potrebbero essere Raul e Xabi Alonso.