Roberto Mancini richiama Raspadori in gruppo dopo la prestazione di ieri con l’Under 21, in attesa delle scelte definitive

Si avvicinano gli Europei 2021, oggi la nazionale italiana farà il primo allenamento pre europeo a Coverciano. Sono le ultime ore prime delle scelte definitive del CT Roberto Mancini. La notizia è che tra i convocati c’è anche Giacomo Raspadori. Il classe 2000 del Sassuolo è stato impegnato ieri nei quarti di finale degli europei Under 21, persi contro il Portogallo.

Euro 2021, Raspadori convocato | Mancini deve scegliere tra lui e Politano

Dopo essere stato escluso dalla lista dei 28 di Roberto Mancini per un problema alla coscia, la prova di ieri contro l’Under 21 ha convinto il CT a richiamarlo, in attesa di scegliere i due giocatori da eliminare per diramare la lista ufficiale dei 26.

Raspadori potrebbe dare all’Italia qualcosa di diverso rispetto a Immobile e Belotti. Rispetto a loro, centravanti puri, il giovane attaccante 2000 ha la capacità di legare i reparti e di giocare anche da seconda punta. Resta da capire se Mancini lo terrà nei 26, rinunciando quindi a Politano, o se lo terrà in stand-by fino alla vigilia di Italia-Turchia, per rimpiazzare eventuali infortunati.