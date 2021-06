Calciomercato Inter, scambio per Pjanic | La proposta del Barcellona

Il Barcellona potrebbe proporre all’Inter uno scambio che porterebbe Miralem Pjanic a Milano: ecco tutti i dettagli

Miralem Pjanic al Barcellona ha forse vissuto la peggior stagione della sua carriera. Andato via dalla Juventus nell’ambito dello scambio che ha portato Arthur in bianconero, il bosniaco potrebbe ritornare in Serie A. C’è l’interesse proprio della Juve, anche perché è ritornato Allegri, che ha grande stima del centrocampista e viceversa. Poi c’è l’Inter, che cerca rinforzi per tornare a vincere dopo lo scudetto di questa stagione e l’arrivo di Inzaghi, vista la rescissione di Conte. Pjanic in Italia e apprezzato, questo il Barça lo sa e potrebbe approfittarne per liberarsi di un calciatore che, agli ordini di Koeman, non si è affermato nell’undici titolare.

Inter, il Barça tenta l’affondo

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, infatti, Pjanic interessa sia alla Juventus, sia all’Inter. Il bosniaco preferisce anche l’Italia alla Premier League e vanno dunque fatte delle valutazioni da parte dei club coinvolti. La crisi economica impone, per esempio, che l’Inter effettui delle operazioni sulla base di uno scambio. Ecco perché il Barcellona, per liberarsi di Pjanic e allo stesso tempo prendere un difensore, offrirebbe il centrocampista per arrivare a Milan Skriniar.

L’ingaggio di Pjanic è però molto alto, ed è per questo che l’Inter sembra propensa a dire di no all’eventuale scambio offerto dal Barcellona.