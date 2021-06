Il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri può coincidere con cambiamenti importanti alla rosa della Juventus: si valuta l’addio a sorpresa di un big

Massimiliano Allegri sta già disegnando la sua Juventus. Il ritorno nella Torino bianconera dopo due anni dall’addio può quindi regalare alcune sorprese, in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso, sono diversi i nomi al vaglio dell’allenatore toscano sia per quanto riguarda gli innesti che per le possibili cessioni future. E proprio in ambito cessioni, spunta l’ipotesi dell’inatteso addio di uno dei pilastri della Juventus: Leonardo Bonucci. In scadenza il 30 giugno 2024, l’ex capitano del Milan non ha pienamente convinto in questa stagione ed è per questo che il suo futuro potrebbe essere lontano dai bianconeri. Allegri avrebbe quindi già preso posizione sul destino di Bonucci: ecco il possibile scenario estivo.

Calciomercato Juventus, cessione Bonucci: la decisione di Allegri

I rapporti tra Allegri e Bonucci erano, negli anni scorsi, tutt’altro che ottimi. Il difensore in tribuna sul famoso sgabello, mentre i compagni sfidavano il Porto, è solo una delle ‘ruggini’ accumulate nel tempo tra Bonucci e l’allenatore livornese. Adesso, però, il ritorno del ‘Conte Max’ può cambiare la carte in tavola con una suggestiva idea: cedere Bonucci e puntare su un nuovo innesto di spessore.

Sembrerebbe questa la volontà di Allegri che, dunque, accoglierebbe di buon grado l’addio del centrale 34enne. Un addio tuttavia complicato, per costi ed ingaggio percepito attualmente da Bonucci a Torino (6,5 netti, tra i più pagati della rosa).

Situazione dunque ben chiara: Allegri non disdegnerebbe rimpiazzare Bonucci con un nuovo colpo, nonostante la ferma intenzione del difensore di restare alla Juventus. La cessione, però, resta molto complessa.